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1529 января 2020

Какие изменения внесли в Порядок № 209н в части доходов?

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отвечает:

Как известно, поступившие доходы отражают по статьям и подстатьям КОСГУ в зависимости от их экономического содержания. В связи с этим было непонятно, как учитывать поступившие платежи, которые объединяют различные по своей экономической сути поступления. Теперь в Порядке № 209н будет прописана норма, что такие доходы следует отражать в рамках той статьи или подстатьи КОСГУ, которая является основной при получении дохода (п. 9).

Что меняется в работе бухгалтера

Другая поправка касается кода 189 КОСГУ. В расшифровке к этой подстатье уточнили, что по ней отражают начисление и уплату в бюджет НДС и налога на прибыль организаций. Раньше речь шла только о начислении, что вызывало вопросы и ошибки в учете.

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