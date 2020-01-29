Какие изменения внесли в Порядок № 209н в части доходов?

Как известно, поступившие доходы отражают по статьям и подстатьям КОСГУ в зависимости от их экономического содержания. В связи с этим было непонятно, как учитывать поступившие платежи, которые объединяют различные по своей экономической сути поступления. Теперь в Порядке № 209н будет прописана норма, что такие доходы следует отражать в рамках той статьи или подстатьи КОСГУ, которая является основной при получении дохода (п. 9).

Что меняется в работе бухгалтера

Другая поправка касается кода 189 КОСГУ. В расшифровке к этой подстатье уточнили, что по ней отражают начисление и уплату в бюджет НДС и налога на прибыль организаций. Раньше речь шла только о начислении, что вызывало вопросы и ошибки в учете.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>