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2331 января 2020

На камералке по НДС инспекторы запросили документы на покупку партии товаров. По условиям договора мы сами забирали груз со склада в другом регионе. Грузовой транспорт арендовали. Водитель ездил наш. Инспекторы заявили, что поставки не было. Они пересчитали путь от склада контрагента до нашего и решили, что водитель не мог уложиться в срок. Теперь снимают вычеты НДС. Как поступить?

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отвечает:

Предоставьте налоговикам свой расчет времени поездки или обратитесь в суд.

Инспекторы ищут нестыковки в документах, чтобы доказать нереальность сделки. Если компания приобрела товар в другом регионе, налоговики рассчитывают время проезда автомобиля и сравнивают его с датами в документах. По расчетам инспекторов, может оказаться, что водитель не успел бы забрать товар в срок, который записан в бумагах. Это повод считать сделку недействительной.

Что меняется в работе бухгалтера

Расчет инспекторов наверняка докажет фиктивную сделку, только если налоговики выбрали оптимальный маршрут и определили минимальное время поездки без учета остановок и пробок (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2015 № 09АП-41203/2015АК, определение Верховного суда от 20.07.2016 № 305-КГ16-4155). Но, как правило, ревизоры завышают время пути. Они берут в расчет среднюю скорость, нормативную продолжительность смены у водителя, включают время погрузки и разгрузки и пр.

Чтобы отбиться от претензий, представьте собственный расчет времени в пути. Если налоговики все-таки снимут вычеты, отбиться получится в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.12.2018 № Ф08-11000/2018).

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