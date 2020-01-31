Предоставьте налоговикам свой расчет времени поездки или обратитесь в суд.

Инспекторы ищут нестыковки в документах, чтобы доказать нереальность сделки. Если компания приобрела товар в другом регионе, налоговики рассчитывают время проезда автомобиля и сравнивают его с датами в документах. По расчетам инспекторов, может оказаться, что водитель не успел бы забрать товар в срок, который записан в бумагах. Это повод считать сделку недействительной.

Что меняется в работе бухгалтера

Расчет инспекторов наверняка докажет фиктивную сделку, только если налоговики выбрали оптимальный маршрут и определили минимальное время поездки без учета остановок и пробок (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2015 № 09АП-41203/2015АК, определение Верховного суда от 20.07.2016 № 305-КГ16-4155). Но, как правило, ревизоры завышают время пути. Они берут в расчет среднюю скорость, нормативную продолжительность смены у водителя, включают время погрузки и разгрузки и пр.

Чтобы отбиться от претензий, представьте собственный расчет времени в пути. Если налоговики все-таки снимут вычеты, отбиться получится в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.12.2018 № Ф08-11000/2018).

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