Независимо от продолжительности отпуска, предоставляемого по ст. 128 ТК, в официальных документах используйте термин «отпуск без сохранения зарплаты».

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работодатель может предоставить работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения зарплаты. Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК). Такой отпуск часто называют отпуском за свой счет, отпуском без содержания или административным отпуском.

Что меняется в работе бухгалтера

Мнение о разделении отпусков в зависимости от их продолжительности, о котором пишет автор вопроса, необоснованно. ТК не содержит такой дифференциации. Вероятно, указанное мнение базируется на ст. 121 ТК. Согласно этой норме время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения зарплаты, не превышающее в течение рабочего года 14 календарных дней, включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Но данная норма регламентирует особенности предоставления другого вида отпуска — ежегодного оплачиваемого. Более того, ст. 121 ТК устанавливает порядок учета использованных работником дней отпусков «за свой счет» суммарно в течение года, а не отдельных отпусков в зависимости от их длительности.

Во всех случаях предоставления отпуска по ст. 128 ТК в заявлении на отпуск, приказе о предоставлении отпуска, личной карточке и в других официальных документах рекомендую употреблять установленный законом термин «отпуск без сохранения зарплаты». Это позволит избежать споров и претензий контролирующих органов.

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