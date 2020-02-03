Да, вы вправе списывать расходы на чистоту.

Работодатель обязан обеспечить сотрудникам нормальные условия труда (ст. 212 ТК), в том числе приобретать смывающие средства, салфетки и пр. Эти траты связаны с производством и реализацией. Компания может квалифицировать расходы как материальные либо прочие (подп. 2 п. 1 ст. 254 , подп. 7 п. 1 ст. 264 НК). Стоимость бытовой химии вы вправе списать и на общей системе, и на упрощенке (письма Минфина от 11.04.2007 № 03-03-06/1/229, от 01.09.2006 № 03-11-04/2/182).

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