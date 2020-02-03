Вы вправе учесть расходы на каршеринг.

Каршеринг — это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной оплатой. Вы можете взять любую машину вблизи компании-арендодателя, поехать, куда вам нужно, и там оставить машину. Деньги арендодатель спишет электронно со специального счета клиента. При этом заключить договор может и компания, и сотрудник.

Услуга каршеринга похожа на такси, только за рулем заказчик. Чиновники разрешают списывать расходы на такси в командировке, если они обоснованны (письма Минфина от 28.06.2016 № 03-04-06/37671, от 02.03.2017 № 03-03-07/11901). Поэтому учитывайте затраты.

Что меняется в работе бухгалтера

Чтобы обосновать расходы, пропишите в положении о командировках, в каких случаях работники вправе пользоваться услугой каршеринга. Установите нормы и порядок возмещения расходов на аренду машины.

Пусть сотрудник объяснит в служебной записке цели поездки. Также попросите приложить распечатку скриншота из личного кабинета и детальный отчет о поездке.

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