Принимать временную сотрудницу на должность с другим названием рискованно.

Компания вправе оформить срочный трудовой договор с работником только в случаях, которые перечислены в статье 59 ТК. Например, можно заключить контракт на срок, пока основная сотрудница в декрете и за ней сохраняется место работы (абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК). В этом случае новичок должен исполнять все или часть обязанностей сотрудника, на месте которого он временно работает.

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У работодателя нет оснований заключать срочный договор по должности, которая называется иначе, чем у сотрудницы в декрете. За ошибку в контракте компанию могут оштрафовать на 100 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП).

Есть еще одна опасность. Суд может переквалифицировать договор с временной сотрудницей в бессрочный, где необоснованно прописали срок (ч. 5 ст. 58 ТК, п. 13 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2).

Вы вправе договориться с основной сотрудницей о новом названии ее должности. Если она согласится, подпишите с ней дополнительное соглашение. Затем можно без рисков прописать «офис-менеджер» в срочном договоре с временной работницей.

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