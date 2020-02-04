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694 февраля 2020

Как подтвердить, что сотрудники получили расчетные листки?

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отвечает:

Собирайте подписи сотрудников, когда выдаете им расчетные листки. Например, заведите для этого журнал учета и выдачи листков или добавьте дополнительный столбец в платежную ведомость. Другой вариант — разделить расчетный листок на две части. Одну сотрудник оставит себе, а в другой поставит подпись и вернет в бухгалтерию. Передачу расчетного листка по электронной почте подтвердит уведомление об отправке.

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