Как подтвердить, что сотрудники получили расчетные листки?

Собирайте подписи сотрудников, когда выдаете им расчетные листки. Например, заведите для этого журнал учета и выдачи листков или добавьте дополнительный столбец в платежную ведомость. Другой вариант — разделить расчетный листок на две части. Одну сотрудник оставит себе, а в другой поставит подпись и вернет в бухгалтерию. Передачу расчетного листка по электронной почте подтвердит уведомление об отправке.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>