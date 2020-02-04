Негативных последствий для работников сельской местности в любом случае не будет, даже если в трудовой или коллективный договор работодатель включил условия, которые снижают гарантии, применяться такие условия не будут (ст. 9 ТК). Если сельхозкомпания не исполняет требования трудового законодательства, можно обратиться на горячую линию Роструда по телефону 8 800 707 8841.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>