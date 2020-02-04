Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
174 февраля 2020

Одна из привилегий для сельских тружениц – рабочее время не превышает 36 часов в неделю вместо стандартных для всех 40 часов при условии, что зарплата остается, как при полной рабочей неделе. Что будет, если работодатель все равно установит в трудовом договоре 40-часовую неделю для такой категории сотрудниц?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Негативных последствий для работников сельской местности в любом случае не будет, даже если в трудовой или коллективный договор работодатель включил условия, которые снижают гарантии, применяться такие условия не будут (ст. 9 ТК). Если сельхозкомпания не исполняет требования трудового законодательства, можно обратиться на горячую линию Роструда по телефону 8 800 707 8841.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.