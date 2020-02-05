Вы не обязаны составлять путевой лист, но безопаснее это сделать.

Компания оформляет путевой лист на транспорт, который использует для коммерческих перевозок либо для перевозок пассажиров и грузов для собственных нужд (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, п. 9, 10 приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152). Перевозки для собственных нужд — это перемещение грузов и пассажиров автобусами или грузовыми автомобилями без договора перевозки (п. 2 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера

Сотрудник едет в командировку на личном легковом автомобиле, поэтому оформлять путевой лист вы не обязаны. Служебный характер поездки подтвердят приказ, служебная записка работника и другие бумаги о командировке.

Между тем чиновники и налоговики рекомендуют составлять путевые листы на личные автомобили сотрудников, чтобы подтвердить расходы (письма Минфина от 23.09.2013 № 03-03-06/1/39406, УФНС по Москве от 13.01.2012 № 20–15/001797@). Доказать, что компания не обязана составлять документы, удается в суде (постановление ФАС Поволжского округа от 30.05.2012 № А12-15477/2011).

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