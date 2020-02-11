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2611 февраля 2020

Купили материалы. При поставке контрагент передал товарную накладную и счет-фактуру. В документах суммы в неверном формате — с запятой между тысячами и сотнями рублей. Такие счета-фактуры подтвердят вычеты?

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отвечает:

Нет, безопаснее попросить поставщика переделать документы.

Налоговики принимают только те счета-фактуры, в которых нет существенных ошибок (письмо Минфина от 27.03.2017 № 03-07-11/17396). Если инспекторы по документу не смогут определить стороны сделки, наименование товаров, их стоимость, ставку или сумму налога, вычет НДС снимут (п. 2 ст. 169 НК).

Что меняется в работе бухгалтера

Суммы в счете-фактуре записывают в рублях и копейках (п. 3 приложения № 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). Минфин разъяснил, что запятые в документах проставляют, чтобы разделить целые и дробные значения показателей (письмо от 24.11.2016 № 03-07-09/69356). Если в счете-фактуре неверно расставили знаки, инспекторы не смогут определить цену товара и сумму налога. Это основание для того, чтобы снять вычеты (письмо Минфина от 19.04.2017 № 03-07-09/23491). Попросите контрагента исправить документы.

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