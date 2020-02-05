Да, за забытых сотрудников пенсионный фонд оштрафует компанию на 3000 руб., а директора на 500 руб. (ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП). Для фонда не имеет значения, что организация сама исправила ошибку и сдала дополняющую форму СЗВ-М (письмо ПФР от 28.03.2018 № 19-19/5602).

Есть хорошие шансы отменить штраф за забытых сотрудников в суде. Но только тот, что выписали компании. Судьи считают, что раз она сама нашла и исправила ошибку, штрафовать ее нельзя (определения Верховного суда от 08.02.2019 № 301-КГ18-24864, от 02.07.2018 № 303-КГ18-99). Организацию не оштрафуют и в том случае, если ошибку нашли проверяющие из фонда и прислали уведомление, а организация в течение пяти дней сдала дополняющую форму (определение Верховного суда от 05.07.2019 № 308-ЭС19-975). Но следите за изменениями. По новому проекту Минтруда фонд будет вправе оштрафовать компанию за забытых сотрудников, если она дополнила СЗВ-М после 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Оспорить штраф станет проблематично.

Что меняется в работе бухгалтера

Штраф на директора отменить не получится. Судьи в этом вопросе поддерживают проверяющих. Даже если компанию от штрафа освободили (постановления Верховного суда от 19.07.2019 № 16-АД19-5, от 13.08.2019 № 80-АД19-8).

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