Да, есть риск, что фонд оштрафует компанию на 500 руб. за каждого сотрудника в отчете (ст. 17 Закона № 27-ФЗ). Всего получится 110 000 руб. (220 чел. × 500 ₽). Ведь СЗВ-М проверяющие ждут не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ). Их не интересует, когда компания отправила отчет. Главное, когда его получил фонд.

Что меняется в работе бухгалтера

Но штраф можно оспорить. В аналогичных ситуациях судьи встают на сторону компаний. Ведь для определения даты представления электронного отчета достаточно подтверждения спецоператора (п. 32 Инструкции, утв. приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н). Компания не виновата, что произошел технический сбой. Значит, платить штраф она не должна (определение Верховного суда от 08.08.2019 № 309-ЭС19-12439, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.04.2019 № Ф09-1882/19).

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