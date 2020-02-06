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126 февраля 2020

Месяц назад открыли подразделение в Санкт-Петербурге. Отправили в филиал сотрудников из главного офиса. Оформили поездку как командировку. В какую инспекцию перечислять НДФЛ с зарплаты командированных работников - по месту основного офиса?

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отвечает:

Перечисляйте налог за работников по месту главного офиса.

Налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ с дохода работников по месту учета организации (п. 7 ст. 226 НК). ФНС разъясняла, что налог в инспекцию, где зарегистрировали филиал, перечисляют с доходов сотрудников этого офиса (письмо от 15.05.2014 № СА-4-14/9323).

Что меняется в работе бухгалтера

Командировка — это служебная поездка, а не перевод в другую местность или подразделение. Ваши работники продолжают числиться в главном офисе даже в то время, когда фактически выполняют работу в другом подразделении. Поэтому продолжайте перечислять НДФЛ за командированных сотрудников по месту организации. В данном случае служебная поездка не влияет на порядок уплаты налога с доходов командированных сотрудников (письмо Минфина от 11.04.2013 № 03-04-06/11990).

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