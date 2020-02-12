Спишите расходы на проживание сотрудника в командировке.

Компания учитывает расходы на командировку как прочие. К ним относятся траты на проезд, питание и проживание работника (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК).

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Налоговики предъявляют претензии, если посчитают, что работнику предоставили слишком высокий уровень комфорта в служебной поездке. Но, во-первых, инспекторы не вправе оценивать экономическую обоснованность и целесообразность трат компании (определение Верховного суда от 20.02.2018 № 305-КГ17-15790). А во-вторых, двухместные номера рассчитаны на то, чтобы в них останавливались один или два человека (Положение, утв. постановлением Госстандарта от 26.09.2001 № 82).

Учитывайте расходы на двухместный номер. Стоит прописать в положении о командировках право сотрудников заказывать такие комнаты, если на момент заселения нет свободных однокомнатных одноместных номеров. Также пропишите обязанность работника взять в гостинице документ о том, не было свободных одноместных комнат.

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