Оштрафовать компанию за то, что она не провела годовую инвентаризацию, налоговики не вправе. Но контролеры могут признать бухотчетность недостоверной. Тогда и компании, и директору грозит штраф по 10 000 руб. за грубое нарушение правил учета. Если из-за этого занизили налоги – штраф для компании – 20 процентов от неуплаченного налога, но не меньше 40 000 руб. (п. 1, 3 ст. 120 НК, ч. 1 ст. 15.11 КоАП). Кроме того, при недостаче работодателю будет сложнее получить с материально ответственного лица возмещение ущерба.

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