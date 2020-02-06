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556 февраля 2020

Не провели обязательную инвентаризацию активов и обязательств перед подготовкой годовой отчетности. Что за это будет?

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отвечает:

Оштрафовать компанию за то, что она не провела годовую инвентаризацию, налоговики не вправе. Но контролеры могут признать бухотчетность недостоверной. Тогда и компании, и директору грозит штраф по 10 000 руб. за грубое нарушение правил учета. Если из-за этого занизили налоги – штраф для компании – 20 процентов от неуплаченного налога, но не меньше 40 000 руб. (п. 1, 3 ст. 120 НК, ч. 1 ст. 15.11 КоАП). Кроме того, при недостаче работодателю будет сложнее получить с материально ответственного лица возмещение ущерба.

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