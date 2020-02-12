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612 февраля 2020

Провели инвентаризацию с нарушениями. В частности: – перед инвентаризацией не утвердили в приказе порядок проведения и срок проверки, состав комиссии; – провели инвентаризацию в отсутствие материально ответственного лица (МОЛ); – несвоевременно отразили результаты инвентаризации. Что за это грозит?

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отвечает:

Инспекторы могут признать результаты инвентаризации недействительными, данные бухотчетности – недостоверными. За это компании и директору грозят штрафы по статьям 120 НК и 15.11 КоАП.

Что меняется в работе бухгалтера

Приказ об инвентаризации нужно составить по форме № ИНВ-22 или по самостоятельно разработанной форме. Состав комиссии можно привести в том же приказе. То же самое касается сроков: график инвентаризации можно утвердить в приказе, в специальной инструкции или отдельно. При наличии недостачи виновное лицо может оспорить взыскание с него суммы ущерба – инвентаризацию надо проводить только в присутствии МОЛ. Результаты инвентаризации отражают в учете и отчетности того месяца, когда завершили инвентаризацию. Результаты годовой инвентаризации – в годовой отчетности.

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