Да, штраф от фонда за опоздание с отчетом возможен. Но у компании есть высокие шансы его оспорить. Для начала подайте проверяющим возражение на акт о нарушении. Укажите, что компания вовремя сдала отчет и исправила ошибку. Приложите подтверждающие документы: первоначальный и исправленный отчет СЗВ-М, квитанцию о приеме и положительный протокол контроля.

Что меняется в работе бухгалтера

Если Пенсионный фонд вынесет решение не в пользу компании, оспорьте его в суде. Приведите три довода. Во-первых, сведения за октябрь фонд уже получал ранее. Они не были идентичны тем, что содержались в СЗВ-М с ошибочным номером периода. Во-вторых, отчет с ошибкой подали как исходный. В-третьих, компания представила фонду возражения с пояснениями, в чем была ошибка и как ее исправили. Судьи поддерживают компании в схожих ситуациях (определение Верховного суда от 22.01.2018 № 301-КГ17-20650).

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