Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
136 февраля 2020

Компания 16 декабря 2019 года сдала СЗВ-М за ноябрь. При этом бухгалтер ошибся и поставил отчетный период — 10, то есть октябрь. На следующий день ошибку обнаружили и сразу сдали отчет с правильным периодом. Есть ли риск, что ПФР оштрафует компанию?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, штраф от фонда за опоздание с отчетом возможен. Но у компании есть высокие шансы его оспорить. Для начала подайте проверяющим возражение на акт о нарушении. Укажите, что компания вовремя сдала отчет и исправила ошибку. Приложите подтверждающие документы: первоначальный и исправленный отчет СЗВ-М, квитанцию о приеме и положительный протокол контроля.

Что меняется в работе бухгалтера

Если Пенсионный фонд вынесет решение не в пользу компании, оспорьте его в суде. Приведите три довода. Во-первых, сведения за октябрь фонд уже получал ранее. Они не были идентичны тем, что содержались в СЗВ-М с ошибочным номером периода. Во-вторых, отчет с ошибкой подали как исходный. В-третьих, компания представила фонду возражения с пояснениями, в чем была ошибка и как ее исправили. Судьи поддерживают компании в схожих ситуациях (определение Верховного суда от 22.01.2018 № 301-КГ17-20650).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.