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167 февраля 2020

Получили счет-фактуру, где в номере таможенной декларации на импортный товар контрагент прописал только восемь символов, а не 23. Документ с такой ошибкой подтвердит право на вычет НДС?

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отвечает:

Да, из-за ошибки в номере таможенной декларации налоговики не вправе отказывать в вычетах НДС.

Что меняется в работе бухгалтера

Когда продавец реализует импортные товары, в графе 11 счета-фактуры он отражает номер таможенной декларации (п. 2 приложения № 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). Если исказить номер таможенной декларации, ошибка не повлияет на вычет. Она не помешает инспекторам определить стороны сделки, стоимость товаров, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК). В споре с контролерами судьи вашего округа поддержат компанию (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.04.2016 № Ф07-906/2016). Поэтому вы можете заявить вычет по счету-фактуре с неполным номером таможенной декларации.

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