На взносы за работников магазина уменьшайте ЕНВД.

При упрощенке с объектом «доходы минус расходы» налоговую базу уменьшают на страховые взносы (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК). ЕНВД можно уменьшить наполовину за счет взносов только за тех сотрудников, которые заняты на вмененке (п. 2 ст. 346.32 НК).

Что меняется в работе бухгалтера

Компания обязана вести раздельный учет доходов и расходов, когда совмещает режимы. Расходы по деятельности на ЕНВД не учитываются для упрощенки (п. 8 ст. 346.18, п. 7 ст. 346.26 НК). Вы точно знаете, каких сотрудников наняли только для вмененки. Взносы за них для упрощенки не считаются расходом, но за счет них можно уменьшить ЕНВД.

Директор и главбух работают для деятельности всей организации. Взносы за них надо разделить между упрощенкой и ЕНВД пропорционально доле дохода от деятельности на каждом из режимов (письмо Минфина от 12.12.2018 № 03-11-11/90484).

ЕНВД и авансы по упрощенке платят ежеквартально. Поэтому определяйте пропорцию на последний день квартала. Доходы считайте нарастающим итогом с начала года, потому что для упрощенки налоговый период — это год. Как считаете пропорцию и делите взносы, запишите в учетной политике.

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