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637 февраля 2020

Все ли работодатели обязаны индексировать зарплату, или это касается только бюджетников?

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отвечает:

Предпринимать меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зарплаты, обязаны все работодатели на территории РФ. Эти меры — одна из основных государственных гарантий по оплате труда работников (ст. 130, 134 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

КС неоднократно отмечал, что индексация зарплаты должна обеспечиваться всем лицам, которые работают по трудовому договору (определения от 17.06.2010 № 913-О-О, от 19.11.2015 № 2618-О). ВС развил эту позицию и также указал, что индексацию должны проводить все работодатели.

  • Из решения суда:
  • «Предусмотренное ст. 134 ТК РФ правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации <…> Статьей 134 ТК РФ установлена императивная обязанность работодателей, в том числе не относящихся к бюджетной сфере, осуществлять индексацию заработной платы работников в целях повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности» (определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14).

На обязанность работодателя производить индексацию зарплаты обращает внимание и Роструд (письмо от 19.04.2010 № 1073 6 1, информация на сайте ведомства).

Обратите внимание. Руководствуясь позицией Роструда, инспекторы ГИТ нередко проверяют, есть ли в локальных актах положения об индексации зарплаты. Если инспектор их не находит, он может издать предписание об установлении порядка индексации или привлечь работодателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП (письмо Минтруда от 26.12.2017 № 14–3/В-1135). В последнем случае ГИТ может ограничиться предупреждением или оштрафовать компанию на 30–50 тыс. ₽, а должностное лицо — на 1–5 тыс. ₽.

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