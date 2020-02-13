Работодатели, которые не относятся к бюджетным организациям, не связаны каким-либо конкретным порядком индексации зарплаты. Они вправе устанавливать любой механизм в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики деятельности, уровня платежеспособности (определение ВС от 24.04.2017 № 18-КГ17-10). При этом индексация, исходя из буквального толкования ст. 134 ТК, — не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания зарплаты.

Что меняется в работе бухгалтера

При установлении механизма индексации зарплаты нужно включить в него все обстоятельства, с учетом которых работодатель будет принимать решение о том, наступили ли основания для индексации, и если да, то в каком размере ее проводить. Суды признают значимыми для принятия решения об индексации обстоятельствами, в частности:

достижение финансово-экономических показателей по итогам работы за отчетный период (п. 10 Обзора судебной практики ВС № 4 (2017), утв. Президиумом ВС 15.11.2017, определение ВС от 24.04.2017 № 18-КГ17-10);

выполнение плановых экономических показателей (апелляционное определение Омского областного суда от 24.07.2019 по делу № 33–4759/2019);

финансовое состояние и возможности работодателя (апелляционные определения Омского областного суда от 27.06.2018 по делу № 33–4045/2018, Приморского краевого суда от 23.10.2018 по делу № 33–10242/2018);

наличие утвержденного бюджета доходов и расходов на индексацию зарплаты (апелляционное определение Московского городского суда от 02.03.2018 по делу № 33–8739/2018);

увеличение объемов производства, повышение эффективности труда, высокие экономические показатели (апелляционное определение Московского городского суда от 14.09.2017 по делу № 33–32808/2017);

сопоставление зарплаты работника с показателем прожиточного минимума в регионе (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.06.2016 по делу № 2–684/2016).

Также, с учетом правовой позиции ВС, при принятии решения об индексации работодатель вправе учитывать, повышались ли оклады и выплачивались ли премии в истекшем периоде.

Совет. Закрепите все значимые для компании факторы в ЛНА, регулирующем порядок индексации. В том числе, если хотите принимать во внимание пересмотр окладов и премий, укажите в ЛНА, что они — способы повышения реального содержания зарплаты работников (определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14).

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