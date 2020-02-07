Да, компания вправе заявить вычет по основным средствам в течение трех лет после учета этих объектов на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (п. 1.1 ст. 172 НК). Минфин с этим согласен (письмо от 11.04.2017 № 03-07-11/21548). Чиновники запрещают только дробить такие вычеты (письмо Минфина от 04.09.2018 № 03-07-11/63070). Поэтому безопаснее заявлять их сразу в полной сумме.

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