Отправляйте покупателям электронные чеки.

Компании обязаны применять ККТ при расчетах за товары, работы или услуги (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Оплата онлайн — это безналичные расчеты. Это касается и случаев, когда «физик» рассчитался банковским переводом или средствами с электронного кошелька (письма Минфина от 02.02.2018 № 03-01-15/6180, от 15.08.2017 № 03-01-15/52356).

Что меняется в работе бухгалтера

Чеки на электронные оплаты от «физиков» надо отправить не только в ФНС, но и самому покупателю на личную электронную почту (п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). Чтобы выполнить это требование, предусмотрите в форме для заказа товара через сайт поле, где «физик» сможет прописать свою электронную почту. Также в онлайн-чеке должен быть адрес сайта продавца (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

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