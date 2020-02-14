По работам, выполненным в 2019 году, безопаснее заявить НДС к вычету после того, как компания отразит программу на счете 04 (письмо Минфина от 29.01.2016 № 03-07-15/3818). По работам, выполненным в 2020 году, вычет можно заявить сразу, то есть когда компания учтет их на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Ведь с 1 января 2020 года компания вправе поставить НДС к вычету по работам и услугам, связанным с созданием нематериального актива, после принятия их на учет. Теперь об этом четко сказано в законе (п. 1 ст. 172 НК).

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