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214 февраля 2020

Компания заключила договор на создание программы. Часть работ исполнитель выполнил в 2019 году, другую часть — в 2020 году. Когда заявить вычет НДС?

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отвечает:

По работам, выполненным в 2019 году, безопаснее заявить НДС к вычету после того, как компания отразит программу на счете 04 (письмо Минфина от 29.01.2016 № 03-07-15/3818). По работам, выполненным в 2020 году, вычет можно заявить сразу, то есть когда компания учтет их на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Ведь с 1 января 2020 года компания вправе поставить НДС к вычету по работам и услугам, связанным с созданием нематериального актива, после принятия их на учет. Теперь об этом четко сказано в законе (п. 1 ст. 172 НК).

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