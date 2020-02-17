На наш взгляд, работодатель вправе не указывать в ЛНА конкретный размер индексации.

Компания может сделать оговорку о том, что размер индексации будет определяться приказом непосредственно при ее проведении. Более того, заранее установленный размер индексации ограничит для работодателя возможность определять ее конкретный размер с учетом всех значимых для принятия решения о размере индексации зарплаты факторов.

Что меняется в работе бухгалтера

Периодичность индексации установить все же рекомендуем. Иначе положения об индексации могут быть расценены как исключительно декларативные, без намерения работодателя индексировать зарплату работников.

Совет. Формулировка «как правило» в ЛНА позволит сохранить за собой определенную гибкость в вопросе периодичности индексации. Например, можно написать: «Индексация зарплаты проводится, как правило, ежегодно…»

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