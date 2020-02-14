Есть примеры, когда суды отказывали работникам в требованиях об индексации зарплаты, если она существенно превышает региональный прожиточный минимум и размер минимальной зарплаты.

К такому же выводу Санкт-Петербургский городской суд приходил и ранее в апелляционном определении от 22.05.2018 по делу № 2–372/2018.

Что меняется в работе бухгалтера

Вместе с тем сам по себе факт выплаты высокой зарплаты не освобождает работодателя от необходимости ее периодической индексации. Цель индексации — защитить покупательскую способность зарплаты от обесценивания в связи с инфляцией. Эта защита не зависит от размера зарплаты.

Обратите внимание. При определении размера индексации среди прочих факторов можно учесть, на сколько размер зарплаты работников выше прожиточного минимума в регионе. Когда зарплата превышает прожиточный минимум или, еще лучше, средний уровень в регионе, регулярно повышаются и выплачиваются премии, работодатели нередко принимают решения об отсутствии необходимости индексации или об установлении ее в минимальном размере. Главное, чтобы такой порядок был прописан в ЛНА. Это поможет обосновать принятое решение в случае споров с ГИТ или работниками.

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