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2318 февраля 2020

Оптовая организация выставляет счета-фактуры на фрукты со ставкой 20 процентов. Когда перечень кодов утвердят, нужно ли будет пересчитывать налог?

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отвечает:

Если компания в IV квартале выставляла на фрукты счета-фактуры со ставкой 20 процентов, формально получится, что в них неверная ставка НДС. Не исключено, что налоговики из-за этого придерутся к вычетам, которые заявляет покупатель (п. 2 ст. 169 НК). Поэтому, после того как чиновники утвердят новые коды, безопаснее изменить ставку НДС в счете-фактуре по товарам, включенным в перечень. Корректировочный счет-фактуру для этого не составляйте. Достаточно выставить исправленный счет-фактуру (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). Кроме того, потребуется вернуть покупателю излишнюю сумму НДС.

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