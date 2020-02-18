Индексация зарплаты проводится в связи с ростом потребительских цен (ст. 134 ТК). Однако это не значит, что коэффициент индексации должен быть равным индексу роста потребительских цен на товары и услуги, определяемому Росстатом.

Работодатель самостоятельно определяет размер индексации. Но в случае споров с работниками или при проверке ГИТ может потребоваться доказать, что установленный механизм обеспечивает повышение реального содержания зарплаты работников. То есть работодателю нужно будет обосновать, что индексация не носит символический характер.

Как провести индексацию зарплаты >>

Судебная практика о правомерности использования малых процентов индексации противоречива. Одни суды признают незаконной индексацию на 2 процента (определения Красноярского краевого суда от 12.12.2014 № 4Г-2699/2014, от 07.08.2014 № 4г-1542/2014, от 21.05.2014 по делу № 33–4226/2014, Б-10). Другие же суды считают законной индексацию зарплаты даже на 1 процент (определение Приморского краевого суда от 12.03.2012 по делу № 33–2228).

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