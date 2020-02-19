Вам необходимо заплатить в течение 60 календарных дней после того, как постановление о штрафе вступит в силу.

При расчете продавец обязан выдать чек (п. 2 ст. 1.2Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). За нарушение контролеры могут выписать компании предупреждение или оштрафовать на сумму от 30 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Что меняется в работе бухгалтера

Постановление о штрафе вступает в силу через 10 суток после того, как его вручили компании (ч. 1 ст. 30.3, п. 1 ст. 31.1 КоАП). Затем в течение 60 дней надо перечислить штраф в бюджет (ч. 1 ст. 32.2 КоАП). Срок считайте в календарных днях, но если его окончание придется на выходной, то последний день переносится на следующий рабочий (ч. 3 ст. 4.8 КоАП, абз. 11 п. 48 Обзора, утв. Президиумом Верховного суда 14.11.2018). Если не перечислить деньги в срок, то штраф увеличат вдвое по сравнению с суммой, которую компания должна была заплатить (ч. 1 ст. 20.25 КоАП).

Заполняйте платежку на штраф за нарушение правил ККТ так. В назначении платежа напишите, что перечисляете штраф по статье 14.5 КоАП. Также в поручении надо отразить КБК 182 1 16 06000 01 6000 140. ФНС разъясняла, что в поле «код» необходимо записать уникальный идентификатор начислений или 0 (письмо от 13.03.2017 № ЗН-4-1/4434@).

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