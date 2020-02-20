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3320 февраля 2020

Работник представил лист нетрудоспособности с ошибкой врача. Он неправильно записал даты в периодах, когда продлевал бюллетень, но общий срок верный. В больнице лист не меняют. Мы обязаны оплатить его?

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отвечает:

Вы вправе отказать работнику в оплате неверного документа. Чтобы не спорить с трудинспекторами, безопаснее его оплатить, но готовьтесь к спору с ФСС о возмещении.

Сотрудники ФСС могут не принять листок с ошибками и посчитать его испорченным. Тогда фонд откажет в зачете пособия. Хотя были разъяснения, что работодатель не должен требовать, чтобы больничный лист исправили (письмо ФСС от 30.09.2011 № 14-03-11/15–11575).

Что меняется в работе бухгалтера

Оплатите сотруднику больничный. Если фонд откажет вам в возмещении, расходы удастся компенсировать через суд. Суды решают, что компания не отвечает за ошибки врача (определение Верховного суда от 06.06.2018 № 301-КГ18-6254). А неправильное оформление больничного не основание, чтобы отказать в возмещении страхователю (определение Верховного суда от 07.04.2017 № 310-КГ17-4016).

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