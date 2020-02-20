Не ждите расчета от налоговиков, а сами составьте и сдайте декларацию за период с 1 января 2020 года и до дня ликвидации (п. 3 ст. 55 НК). Ведь норма о том, что компании не сдают декларацию по транспортному налогу, заработает с 1 января 2021 года (п. 17 ст. 1 Федерального закона № 63-ФЗ). Заплатите налог, который сами рассчитали, и подайте декларацию. Срок — не позднее дня ликвидации. Но инспекторы рекомендуют сдать отчет еще раньше — не позднее дня, когда сформируете ликвидационный баланс.

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