Платить налоги с дохода или нет, зависит от условий договора предпринимателя с банком.

Индивидуальный предприниматель вправе перевести на патентную систему отдельные виды деятельности. В частности, проведение занятий по физической культуре и спорту (подп. 28 п. 2 ст. 346.43 НК). В таком случае бизнесмен платит в бюджет налог с потенциально возможного дохода. То есть фактические поступления значения не имеют. Но это правило касается только выручки от деятельности фитнес-тренера.

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Деньги, которые предприниматель получил от банка, не связаны с проведением спортивных занятий. Такие поступления можно считать внереализационным доходом (письмо Минфина от 25.05.2016 № 03-11-12/30538). К деятельности на патенте они не относятся, а значит, с них нужно платить налоги по другой системе.

Если индивидуальный предприниматель не переходил на упрощенку, то с доходов, которые не связаны с деятельностью тренера, необходимо платить НДФЛ. Но доходы от участия в программах лояльности, которые «физики» получают на счет, освобождены от налога (п. 68 ст. 217 НК). Чтобы не платить налог, надо соблюдать условия пункта 68 статьи 217 НК. Поэтому изучите договор с банком.

С бонусов потребуется заплатить НДФЛ, если «физик»:

присоединился к бонусной программе не на условиях публичной оферты;

присоединился к программе на условиях публичной оферты со сроком акцепта меньше 30 дней;

получает бонусы и баллы в качестве оплаты труда, товаров или материальной помощи.

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