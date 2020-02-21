Верно. По новым правилам в себестоимость запасов включаются фактические затраты на их приобретение, заготовку, переработку, производство, доставку до места их использования или продажи, приведение в состояние, необходимое для их использования или продажи. Если организация сама производит запасы, в себестоимость включаются стоимость сырья и материалов, вознаграждения работникам и страховые взносы, амортизация внеоборотных активов.

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