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1721 февраля 2020

Меняется список затрат, которые включаются в стоимость запасов. Управленческие расходы в нее входить не будут, как сейчас. Получается, нужно изменить систему калькулирования себестоимости?

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отвечает:

Верно. По новым правилам в себестоимость запасов включаются фактические затраты на их приобретение, заготовку, переработку, производство, доставку до места их использования или продажи, приведение в состояние, необходимое для их использования или продажи. Если организация сама производит запасы, в себестоимость включаются стоимость сырья и материалов, вознаграждения работникам и страховые взносы, амортизация внеоборотных активов.

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