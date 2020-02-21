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2321 февраля 2020

ИП на вмененке ремонтирует автомобили, проводит их техническое обслуживание. Имеет три точки ведения бизнеса, в каждом из автосервисов есть сотрудники. Расчетный счет один на всех. Декларация по ЕНВД сдается в три разные налоговые инспекции. Как нужно сдать формы РСВ и 6-НДФЛ?

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отвечает:

Наталья Бокова, эксперт Контур.Школы, учебного центра компании СКБ Контур

ИП - работодатели на вмененке представляют формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в отношении наемных работников по месту постановки на учет в связи с ведением деятельности на ЕНВД.

Наоборот, Расчет по страховым взносам ИП-работодатели представляют в налоговую инспекцию по месту жительства, а не по месту ведения деятельности (пункты 3, 6, 7 ст. 431 НК РФ; письмо ФНС России от 01.03.2017 № БС-4-11/3748). Сделать это нужно не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.

Уплачивать страховые взносы нужно ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего календарного месяца. Сумма взносов исчисляется и уплачивается отдельно по каждому из видов (обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, временная нетрудоспособность и пр.).

Что меняется в работе бухгалтера

Ежемесячные обязательные платежи по страховым взносам исчисляются по итогам каждого месяца.  Территориальному органу ФСС России по месту регистрации (месту жительства) страхователя   ежеквартально представляется Расчет по форме 4-ФСС (п. 9 ст. 22.1, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ):

  • на бумажном носителе – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
  • в электронном виде – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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