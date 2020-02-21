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Наталья Бокова, эксперт Контур.Школы, учебного центра компании СКБ Контур

Напомним, патентная система налогообложения применяется на территории тех субъектов Федерации, которые ввели ее в действие своими законами (ст. 346.43 НК РФ). При этом ИП вправе применять ПСН только по конкретным видам деятельности. Среди них названо и проведение занятий по физической культуре и спорту. Но рекомендуется уточнить этот вопрос с своей налоговой инспекции. Рассчитать стоимость патента можно самостоятельно на сайте ФНС России.

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