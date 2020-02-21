отвечает:

Наталья Бокова, эксперт Контур.Школы, учебного центра компании СКБ Контур

При совмещении предпринимателем налоговых режимов страховые взносы «за себя» для применения вычета нужно распределить между упрощенкой и вмененкой. Распределение производится ежемесячно, пропорционально доле доходов от каждого режима налогообложения в общ. Такая же точка зрения высказана и Минфином ( например, в письме от 10.08.2017 № 03-11-11/51316).

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