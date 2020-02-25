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225 февраля 2020

Обратились в суд с заявлением о взыскании долга с покупателя. Мы выиграли суд, но уже сейчас стало известно, что контрагент нам вряд ли что-то выплатит. Остальные его поставщики не смогли получить суммы, которые он должен был отдать по решению судьи. Теперь нужно ждать три года, чтобы учесть долги как безнадежные?

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отвечает:

Вы вправе списать такую дебиторку, если получите от судебного пристава документ о невозможности взыскать долг.

Компания вправе учесть в расходах безнадежную дебиторскую задолженность. В частности, долг контрагента становится безнадежным, если прошел срок исковой давности. То есть истекло три года с даты, когда контрагент должен был отдать денежные средства (п. 2 ст. 266 НК). Ваша компания обратилась в суд. А в этом случае правило о сроке исковой давности применять не требуется.

Что меняется в работе бухгалтера

Суд выдает исполнительный лист на взыскание задолженности. Даже если вы знаете, что у контрагента нет никакого имущества, отдайте документ приставу. Как только исполнитель выяснит, что взыскать с контрагента нечего, он вынесет постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении исполнительного листа (подп. 3, 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). На дату из этого постановления организация вправе списать дебиторскую задолженность как безнадежную (письмо Минфина от 06.03.2013 № 03-03-06/1/6752).

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