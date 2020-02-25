Все равно заплатите налог за такой автомобиль. Автомобиль остается объектом налогообложения, пока его не снимут с учета в ГИБДД. Не важно, использует ли его компания или нет (ст. 358 НК, письмо Минфина от 28.12.2018 № 03-05-05-04/95689). Чтобы снять автомобиль с учета, представьте в ГИБДД акт на списание и свидетельство на утилизацию (п. 8.4 приказа МВД от 26.06.2018 № 399).

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