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925 февраля 2020

Может ли компания не платить транспортный налог, если автомобиль прогнил и ездить на нем невозможно?

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отвечает:

Все равно заплатите налог за такой автомобиль. Автомобиль остается объектом налогообложения, пока его не снимут с учета в ГИБДД. Не важно, использует ли его компания или нет (ст. 358 НК, письмо Минфина от 28.12.2018 № 03-05-05-04/95689). Чтобы снять автомобиль с учета, представьте в ГИБДД акт на списание и свидетельство на утилизацию (п. 8.4 приказа МВД от 26.06.2018 № 399).

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