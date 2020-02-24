Выдайте пособие за все дни болезни.

Работодатель обязан оплатить пособие по болезни сотрудника за весь период, который записан в больничном листе (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Из этого правила есть два исключения. Компания не вправе оплачивать больничный более четырех месяцев подряд сотруднику-инвалиду. Не более 75 дней можно оплатить по болезни сотрудника, которого компания приняла по срочному договору на период до шести месяцев (ч. 3, 4 статьи 6 Закона № 255-ФЗ).

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Если ваш случай не относится к исключениям, оплатите весь период временной нетрудоспособности. Так как второй больничный продолжает первый, выдайте пособие из средств компании только за первые три дня болезни. Остальные дни оплатите за счет ФСС. Если же первый больничный закрыт и в нем записано, что сотрудник готов приступить к работе, значит, наступил новый страховой случай. Тогда оплатите первые три дня пособия по каждому больничному листу (письмо ФСС от 25.06.2012 № 15-03-11/12–6225).

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