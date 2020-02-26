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2026 февраля 2020

Какую периодичность индексации зарплаты устанавливать?

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отвечает:

Как часто индексировать зарплату работников, решает работодатель. Теоретически можно установить любую периодичность: раз в год, в три года, в пять лет и т. д.

Что меняется в работе бухгалтера

Есть отдельные судебные решения в пользу длительных промежутков времени между индексациями — например, один раз в пять лет (апелляционные определения Санкт-Петербургского городского суда от 22.06.2016 по делу № 2–684/2016, Свердловского областного суда от 22.09.2016 по делу № 33–15908/2016). Однако чем больше промежуток между индексациями, тем выше риск того, что ГИТ или суд признают, что работодатель фактически не выполняет требование об индексации.

Так, в ситуации, когда индексация зарплаты производится с периодичностью в несколько лет, в отношении работников, принятых и уволенных в пределах этого периода, требование об индексации не выполняется. Этот риск увеличивается в периоды высокой инфляции.

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