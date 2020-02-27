Ваша компания может применять ЕНВД до 1 июля 2020 года. По правилам, действующим с 1 января, компании утратят право на ЕНВД при реализации товаров с маркировкой (п. 2.3 ст. 346.26 НК). Так как срок обязательной маркировки лекарств перенесли на 1 июля 2020 года, вы можете не спешить со сменой режима.

Ваша компания вправе перейти на упрощенку с 1 июля 2020 года. Вы меняете режим в связи с изменениями налогового законодательства. Это законная причина для перехода на упрощенку в середине налогового периода (абз. 4 п. 2 ст. 346.13 НК). Минфин уже готовит официальное письмо на этот счет.

Что меняется в работе бухгалтера

Подать уведомление о переходе на другой спецрежим надо не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД. То есть, чтобы с 1 июля оказаться на упрощенке, сдать уведомление надо самое позднее 30 июля.

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