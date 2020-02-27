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3427 февраля 2020

Допустимо ли не проводить индексацию зарплаты новых работников?

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отвечает:

По нашему мнению, да. Зарплата, на которую работники согласились при приеме на работу, еще не успела обесцениться и, следовательно, не нуждается в защите своей покупательской способности. Поэтому считаем допустимым не проводить индексацию зарплаты новых работников.

Совет. Разрешите в локальном нормативном акте вопрос о том, будете ли индексировать зарплату новичков. Это предупредит претензии с их стороны об отсутствии индексации. Например, можно прописать в локальном акте, что индексация зарплаты проводится в отношении только тех сотрудников, которые проработали в компании не менее шести месяцев до даты проведения индексации.

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