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1428 февраля 2020

Какие тарифы взносов на травматизм действуют в 2020 году?

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отвечает:

В 2020 году тарифы такие же, какие были в 2019-м (Федеральный закон от 27.12.2019 № 445-ФЗ). Как и раньше, конкретная ставка зависит от основного вида деятельности компании. Исходя из него, фонд присваивает один из 32 классов профессионального риска. Тариф, который соответствует классу, можно посмотреть в Федеральном законе от 22.12.2005 № 179-ФЗ. Минимальный тариф составляет 0,2 процента, максимальный — 8,5 процента.

Что меняется в работе бухгалтера

Основной вид деятельности нужно подтвердить. Срок — до 15 апреля включительно. Иначе ФСС сам установит вам тариф. Причем из всех видов деятельности, которые вы заявили в ЕГРЮЛ, возьмут тот, который соответствует самому высокому классу профессионального риска. Соответственно, и тариф будет максимально возможным.

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