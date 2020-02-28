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3128 февраля 2020

Если компания устанавливает порядок индексации, нужно ли будет проиндексировать зарплату работников за прошлые периоды?

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отвечает:

Согласно текущей практике — нет. Новый порядок индексации будет применяться только в отношении текущего и будущих периодов. За прошлые периоды, когда порядок индексации зарплаты не был установлен, работодателя нельзя обязать провести индексацию зарплаты (апелляционное определение Московского городского суда от 06.07.2017 по делу № 33–22702/2017).

Что меняется в работе бухгалтера

Обратите внимание. Если работодатель установил порядок индексации, но не проводил ее в нарушение собственных правил, суд может обязать провести индексацию за прошлые периоды.

Также за невыполнение ЛНА в части индексации зарплаты работодателя могут привлечь к административной ответственности на основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП (письмо Минтруда от 26.12.2017 № 14–3/В-1135).

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