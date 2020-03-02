Да, льготы по взносам на травматизм остались без изменений. Если у вас в компании работают инвалиды I, II и III группы, взносы по ним платите исходя из 60 процентов вашего общего тарифа. Это правило относится как к штатным сотрудникам, так и к тем, кто работает по гражданско-правовым договорам. К примеру, компания выплатила сотруднику-инвалиду зарплату за январь — 175 000 руб. Общий тариф взносов — 1,9 процента, но выплаты такому сотруднику подпадают под льготу. Бухгалтер рассчитал взносы исходя из 60 процентов тарифа. Получилось 1995 руб. (175 000 ₽ × 1,9% × 60%).

Что меняется в работе бухгалтера

Некоторые компании вправе уменьшить начисленные взносы по всем своим сотрудникам. Речь об организациях, которые созданы инвалидами. Это при условии, что они соблюдают установленные для них критерии (ст. 2 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ).

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