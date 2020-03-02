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122 марта 2020

Таких работодателей, как главы КФХ и индивидуальные предприниматели, освободили от двойных штрафов за непредставление формы СЗВ-М. Расскажите подробнее, какие риски в 2020 году остались, а каких больше нет?

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отвечает:

За искажение или непредставление в установленный срок в ПФР сведений персонифицированного учета для предпринимателей по-прежнему применяется штраф в размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо (ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.).

Что меняется в работе бухгалтера

До 27 декабря за аналогичное нарушение была предусмотрена также административная ответственность, если ИП одновременно выступал как работодатель и как должностное лицо. Размер штрафа – от 300 до 500 руб. (ст.  15.33.2 КоАП).

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