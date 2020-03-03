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413 марта 2020

Компания перечисляет сотрудникам аванс 30-го числа, а окончательный расчет – 15-го. Надо ли удерживать НДФЛ с аванса, который работодатель выплачивает в последний день месяца?

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отвечает:

Нет, не надо.

Аванс – это часть зарплаты, а не самостоятельный вид дохода. Дата получения дохода в виде оплаты труда – последний день месяца, за который компания начислила зарплату [п. 2 ст. 223 НК].

Несмотря на то, что зарплату перечисляют два раза в месяц, НДФЛ необходимо удерживать один раз – при окончательном расчете за месяц. Следовательно, если организация перечисляет аванс в последний день месяца, НДФЛ с него не надо удерживать и перечислять.

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