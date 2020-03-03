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373 марта 2020

Нужно ли начислять взносы на травматизм, если оплачиваем сотрудникам обязательные медосмотры?

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отвечает:

Взносы платить не нужно, если осмотры оплачиваете напрямую медицинской организации. Но помните о двух условиях. Первое — договор заключайте на период не менее года. Второе — удостоверьтесь, что у медорганизации есть лицензия (подп. 5 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера

Возможен и другой вариант. Сотрудник сам оплачивает медосмотры, а работодатель возмещает ему их стоимость. Не начислять взносы в этом случае опасно, иначе придется оспаривать доначисления проверяющих в суде. Ведь такая компенсация законодательством не предусмотрена (ст. 213 ТК, письмо ФСС от 07.09.2018 № 02-09-14/06-06-18217).

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