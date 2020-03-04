Нет, удерживать и платить НДФЛ не нужно.

«Физик» получает экономическую выгоду, если компания прощает ему долг (п. 1 ст. 41 НК). Для НДФЛ учитывают все доходы (п. 1 ст. 210 НК). Поэтому налоговики потребуют рассчитать и перечислить в бюджет НДФЛ с суммы прощенного долга (письмо ФНС от 08.02.2018 № ГД-4-11/2419@). Но в вашем случае ситуация другая и у заказчика нет оснований удерживать налог.

До тех пор пока компания не предъявила штраф контрагенту, нет оснований отражать за ним задолженность. Вы не требовали оплатить штраф, а значит, и долг у «физика» не возник (письмо Минфина от 04.02.2019 № 03-04-06/6225). Следовательно, дохода в виде экономической выгоды тоже нет. Поэтому компании не нужно удерживать у подрядчика НДФЛ с суммы штрафа, которую не стали требовать.

Что меняется в работе бухгалтера

Даже в случаях, когда контрагенту все-таки предъявили штраф, его сумму нельзя сразу считать доходом должника. У него не возникает выгоды, пока не прекратилось обязательство выплатить деньги. Например, пока стороны не подписали соглашение о прощении долга либо не признали его безнадежным и пр. (письмо Минфина от 25.01.2019 № 03-04-06/4277).

Как только компания простит реальный долг «физику», у нее появится обязанность налогового агента. Со всей суммы долга придется удержать НДФЛ. Но если прощение долга квалифицируют как дарение, налог нужно будет удержать лишь с той части, которая превышает 4 тыс. руб. (п. 28 ст. 217 НК, письмо Минфина от 17.07.2017 № 03-04-06/45347).

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