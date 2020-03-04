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54 марта 2020

Компания наняла «физика» по договору подряда. Он сдал работу позже на две недели. По условиям договора за это полагается штраф, но директор решил простить подрядчика. Поэтому мы не станем удерживать деньги с «физика» и полностью заплатим вознаграждение. Нужно ли удерживать НДФЛ с суммы прощенного штрафа?

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отвечает:

Нет, удерживать и платить НДФЛ не нужно.

«Физик» получает экономическую выгоду, если компания прощает ему долг (п. 1 ст. 41 НК). Для НДФЛ учитывают все доходы (п. 1 ст. 210 НК). Поэтому налоговики потребуют рассчитать и перечислить в бюджет НДФЛ с суммы прощенного долга (письмо ФНС от 08.02.2018 № ГД-4-11/2419@). Но в вашем случае ситуация другая и у заказчика нет оснований удерживать налог.

До тех пор пока компания не предъявила штраф контрагенту, нет оснований отражать за ним задолженность. Вы не требовали оплатить штраф, а значит, и долг у «физика» не возник (письмо Минфина от 04.02.2019 № 03-04-06/6225). Следовательно, дохода в виде экономической выгоды тоже нет. Поэтому компании не нужно удерживать у подрядчика НДФЛ с суммы штрафа, которую не стали требовать.

Что меняется в работе бухгалтера

Даже в случаях, когда контрагенту все-таки предъявили штраф, его сумму нельзя сразу считать доходом должника. У него не возникает выгоды, пока не прекратилось обязательство выплатить деньги. Например, пока стороны не подписали соглашение о прощении долга либо не признали его безнадежным и пр. (письмо Минфина от 25.01.2019 № 03-04-06/4277).

Как только компания простит реальный долг «физику», у нее появится обязанность налогового агента. Со всей суммы долга придется удержать НДФЛ. Но если прощение долга квалифицируют как дарение, налог нужно будет удержать лишь с той части, которая превышает 4 тыс. руб. (п. 28 ст. 217 НК, письмо Минфина от 17.07.2017 № 03-04-06/45347).

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