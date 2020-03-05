Вы рискуете, если между выплатами получится больше половины месяца.

Компания самостоятельно определяет дни выплат заработка. Даты прописывают в трудовом или коллективном договоре (ч. 6 ст. 136 ТК).

Платить работникам нужно не реже чем каждые полмесяца. Трудинспекторы посчитают нарушением, если интервал окажется больше из-за досрочной выплаты. Они подтвердили это УНП. Причем не важно, по какой причине вы изменили дату выплаты. Контролеры оштрафуют компанию на 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП). А судьи соглашаются с такими решениями (постановление Ростовского областного суда от 11.03.2016 № 4А-163/2016).

Что меняется в работе бухгалтера

Чтобы избежать претензий трудинспекторов, можно выдать деньги тремя частями. То есть заранее, как просит работник, и в обычные даты. При этом выплаты 20 марта и на день расчета за месяц могут быть меньше с учетом суммы, которую выдали раньше срока.

У компании возникает риск спора с налоговиками, если она заплатит работнику раньше и больше, чем обязана. Контролеры могут решить, что выдали не аванс и не зарплату, а беспроцентный заем. В таком случае у сотрудника возникает материальная выгода в виде экономии на процентах. Ее и сумму НДФЛ надо определить на последнее число каждого месяца, когда сотрудник пользовался деньгами (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК). Удержать налог надо из ближайшей следующей выплаты, а перечислить в бюджет — на следующий рабочий день. Судьи поддерживают контролеров (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.03.2013 № А58-4544/12).

Если решите помочь работнику, оформите материальную помощь либо заем. Помощь не облагается НДФЛ в пределах 4 тыс. руб. (п. 28 ст. 217, п. 11 п. 1 ст. 422 НК). Заемные деньги работник обязан вернуть, а также заплатить налог с экономии на процентах.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>